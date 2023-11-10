أشتية لنظيره اليونانى: العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إبادة جماعية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو إبادة جماعية بكل معنى الكلمة، من خلال قصف المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء، وعدم إدخال المواد الطبية والأغذية، وعدم توفير المياه والكهرباء والوقود.

جاء ذلك خلال اجتماعه في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأكد اشتية، أن الأولوية لوقف إطلاق النار الفوري والعدوان على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية ومعالجة الجرحى، ووقف عدوان جيش الاحتلال ومستوطنيه على الضفة الغربية، بما فيها القدس.