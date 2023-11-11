السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين هريدى: يجب اتخاذ خطوات عملية للدول العربية كتجميد أى صفقات تجارية مع إسرائيل

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية والإسلامية التي أقيمت ظهر اليوم بالرياض، كانت معبرة عن الشعب المصري واصفًا إياها بالتاريخية.

أضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن البيان الصادر عن القمة العربية كان قويًا واضحًا، بالإضافة إلى أنه أجمع وأكد على ما قالته مصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار هريدي، إلى أن البيان الذي صدر عن القمة العربية يبعث رسالة للولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن كنت أتمني من الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل باتخاذ خطوات عملية مثل قطع علاقات وتجميد أي صفقات تجارية، واستدعاء للسفراء.

إسرائيل حسين هريدي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق القمة العربية والاسلامية الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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