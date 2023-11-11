دماء على الأسفلت.. إصابة 4 أشخاص في حوادث مرورية مختلفة

شهدت طرق مصر على مدار اليوم عددًا من الحوادث المرورية، بسبب أسباب مختلفة إحداها تجاوز السرعات المقررة، وقد تدخل على الفور رجال الإدارة العامة للمرور، وأقسام المرور المختلفة بالمحافظات، للتعامل مع تلك الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحرص رجال المرور على محاولات إنقاذ حياة المصابين من خلال إخطار الإسعاف لسرعة نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، دماء على الأسفلت يرصد تلك الحوادث اليوم

انقلاب سيارة طماطم

انقلبت سيارة نقل محملة بالطماطم أعلى الطريق السياحي بالجيزة الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور، وقد انتقلت الجهات المختصة لمحاولة إعادة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، وتجنيب السيارة النقل، وسط متابعة حركة السيارات أعلى الطريق.

إصابة سيدة في أكتوبر

أنقذ القدر سيدة من الموت بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، بمدينة 6 أكتوبر وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين في العياط

وشهد الطريق الصحراوى في العياط بمحافظة الجيزة حادث انقلاب سيارة والذي أسفر عن إصابة شخصين وانتقلت أوناش المرور لمكان لبلاغ، وتم رفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

إصابة شخص على صحراوي الإسكندرية

نجا شخص من الموت، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقله إلى المستشفى.