الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 22 مواطنًا فى حوادث خلال 24 ساعة

حادث مروري
حادث مروري

 

شهدت طرق مصر على مدار اليوم عددًا من الحوادث المرورية، بسبب أسباب مختلفة إحداها تجاوز السرعات المقررة، وقد تدخل على الفور رجال الإدارة العامة للمرور، وأقسام المرور المختلفة بالمحافظات، للتعامل مع تلك الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحرص رجال المرور على محاولات إنقاذ حياة المصابين من خلال إخطار الإسعاف لسرعة نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، دماء على الأسفلت يرصد تلك الحوادث اليوم

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دماء على الأسفلت.. مصرع شخص وإصابة 37 آخرين فى حوادث طرق

إصابة شخصين أعلى الطريق السياحي

نجا مواطنون من الموت المحقق، في تصادم بين سيارتين أعلى الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم في سيارتي إسعاف لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة 16 مواطنا في البحيرة

أُصيب 16 مواطنًا بكسور وجروح مختلفة، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص، تبيَّن إصابة 16 مواطنًا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي دائرة مركز كفر الدوار، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 

إصابة 3 مواطنين في بني سويف

أصيب 3 اليوم فى حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية أنفسط بطريق الجيزاوية التابعة لمركز الواسطى ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

مصرع مواطن بطريق أسيوط الغربي

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق أسيوط الغربي بالقرب من محافظة الفيوم.

طرق مصر الحوادث المرورية رجال المرور إصابة شخصين أعلى الطريق السياحي إصابة 16 مواطن في البحيرة إصابة 3 مواطنين في بني سويف دماء على الأسفلت

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