"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم جنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلتها، عن وجود اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

واستشهد مساء اليوم السبت شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة عرابة، جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم، إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في الجهة الجنوبية، أطلقت خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب وسام جمال حمران".

ويأتي استشهاد الشاب غداة تشييع جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة جنين، جثامين شهداء مجزرة جنين ومخيمها الـ14، الذين ارتقوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول الخميس.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثامين الشهداء في مسجد مخيم جنين الكبير.