مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال جوجل منذ تزايد العمليات العسكرية الغاشمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة في الـ8 أكتوبر الماضي وعدة مدن فلسطينية أخرى من ضمنهم مدينة جنين ومخيمها في محاولة لشل المقاومة الفلسطينية في عدة مدن لا غزة فقط.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع.

أين تقع مدينة جنين ومخيمها في أرض فلسطين العربية

مدينة جنين هي إحدى مدن محافظة جنين تقع شمال الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتبعد المدينة مسافة 75 كيلومترًا عن القدس من ناحية الشمال، وتطل على غور الأردن من ناحية الشرق، وتقع على السفح الشمالي لجبال نابلس على الجانب المطل على مرج بن عامر.

وجنين مدينة قديمة أسسها الكنعانيون، وقد دخلت تحت الحكم العثماني في القرن الـ16، ثم الحكم المصري لفترة وجيزة خلال القرن الـ19، بعد أن نجح إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا في طرد العثمانيين منها.

وفي القرن العشرين، خضعت المدينة للانتداب البريطاني، ثم غادرها الإنجليز في عام 1948، وهو العام ذاته الذي شهد قيام دولة الكيان .

في عام 1949، آلت المدينة إلى حكم الإدارة الأردنية، ودخلت هي وباقي أنحاء الضفة الغربية في اتحاد مع المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عام 1964 أصبحت مركزا للواء جنين التابع لمحافظة نابلس.

بقيت المدينة تحت الحكم الأردني حتى احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب عام 1967.

استمر ذلك الوضع حتى عام 1995، عندما خضعت مدينة جنين لإدارة السلطة الفلسطينية التي تأسست عام 1994 بموجب اتفاق غزة - أريحا، وأصبحت مدينة جنين منذ ذلك الحين مركزًا لمحافظة جنين.

معلومات عن مخيم مدينة جنين

-تأسس مخيم جنين عام 1953 ضمن حدود بلدية جنين، ويقع حاليا ضمن مساحة من الأرض تبلغ 0.42 كم مربع.

-ينحدر سكان المخيم من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل، وكان الغرض من إنشائه هو إيواء الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الحرب التي استمرت من عام 1948 إلى عام 1949 في أعقاب إعلان قيام دولة الكيان.

- عدد سكان المخيم يبلغ 14000 نسمة في الوقت الحالي، يعيشون في تلك المساحة الصغيرة التي تقل عن نصف كيلومتر مربع.

-وقد شهد المخيم الكثير من الصراعات المسلحة، مثله مثل باقي الأراضي الفلسطينية، خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 والثانية عام 2000.

-ولربما كان الحدث الأبرز الذي شهده المخيم هو حصار القوات الإسرائيلية له في أبريل عام 2002، والذي وصفه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بـ"جنين غراد"، نسبة إلى حصار مدينة ستالينجراد الروسية التي صمدت أمام الحصار الألماني الطويل لها خلال الحرب العالمية الثانية.

-وبعد سلسلة من التفجيرات التي نفذها فلسطينيون – العديد منهم من جنين – داخل إسرائيل، شنت القوات الإسرائيلية اجتياحًا شاملًا فيما عرف بـ"معركة جنين"، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 52 مسلحا ومدنيا فلسطينيا و23 جنديًا إسرائيليًا، وقد استمرت العملية 10 أيام.