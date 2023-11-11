منتخب مصر يحصد ميداليتين في ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

نجح منتخب مصر للسباحة البارالمبية، في تحقيق نتائج مشرفة مع انتهاء منافسات اليوم الثناني لفاعليات بطولة مصر لدولية للسباحة البارالمبية "سيتى".

وحقق البطل المصرى أحمد حشاد الميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ صدر خلال منافسات الكبار.

وفازت السباحة المصرية ورد شان محمد بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهر للسيدات.

وفاز لاعب منتخب فنلندا نادر خليلى بالميدالية الذهبية

وحصد لاعب جنوب إفريقيا جيوش مينا بار الميدالية الفضية في سباق 100 صدر.

وحصل جيوش مينا بار لاعب جنوب أفريقيا على ذهبية 100 متر صدر وفاز السباح الهندي فنتاكي بهاكاني بالميدالية الفضية.

بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

وفي مسابقات السيدت ١٠٠ متر صدر

حصدت الفرنسية آسيا مورينا على الميدالية الذهبية وحصلت الجنوب افريقية دانيكا فينسيا على الميدالية الفضية وفازت الاسبانية برتك جلسيا بالميدالية البرونزية وفي ٥٠ متر رجال صدر فاز لاعب البوسنة إسماعيل بارلوف بالميدالية الذهبية وفي منافسات ١٠٠ متر صدر رجال فاز لاعب تركيا ترجات اسيان فاز بذهبية الكبار وكذلك ذهبية الشباب

بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

وفي سباق ١٠٠ متر ظهر سيدات فازت بالذهبية آسيا مورين وحصدت أيضا نفس اللاعبة ذهبية الشابات.

وفي سباق ٥٠ متر حرة رجال فاز ارميا عرجات اسيان بذهبية الشباب والرجال

وفي منافسات السيدات ٥٠ متر حرة فازت لاعبة فنلندا جينا رشحل بذهبية الكبار.

وفي منافسات الشباب فازت لاعبة جنوب افريقيا دانيكا فينسيا بالذهبية.

بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

وشهدت اليوم السبت منافسات ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية "سيتي" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارة الجديدة في الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشهد منافسات بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية مشاركة 16 دولة وهم:

السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب إفريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.