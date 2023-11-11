لقاء جماهيري بدمياط لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ، إنه تم تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت ريادة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضه ورندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع.

تم اليوم تنفيذ اللقاء الثاني من الحملة بمركز شباب السعيدية البحرية إدارة شباب كفر سعد تنفيذ محمد العزبي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط إنه تعد المشاركة السياسية في الانتخابات بمستوياتها المتعددة اختبار لمدي ديموقراطية النظام السياسي الحاكم،حيث تعتبر نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشرا هاما علي ديموقراطية النظام السياسي.

ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة المشاركة السياسية دل ذلك علي ديموقراطية النظام السياسي.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ان مصر تعيش مرحلة من مراحل التطور الديموقراطي، يطلق عليها مرحلة التحول الديموقراطي، وفيها يتم التأكيد علي توسيع وتعزيز المشاركة السياسية.

لذا، في هذه الندوة تم تناول الجوانب التالية مفهوم الحقوق السياسية وحق المشاركة السياسية وطبيعة ومستويات المشاركة السياسية وصور المشاركة السياسية وأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر.

كما تم المشاركة السياسية ودعم قيمة الانتماء كأحد أهم أهداف المشاركة السياسية والمشاركة السياسية وتنمية الوعي الانتخابي لدى هيئة الناخبي والأحداث الراهنة وأهمية الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية.

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط إنه انعقدت بمقر مركز شباب مدينة دمياط الجمعية العمومية لمركز شباب مدينة دمياط تحت إشراف إدارة شباب دمياط وإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023.

ويتضمن جدول الأعمال، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز.يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات.