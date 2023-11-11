السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمود فوزى: القبائل العربية لها دور عظيم فى مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن القبائل العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري ولها دور عظيم ومقدر في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بالاشتراك مع القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية.

 

وأضاف خلال جلسة نقاشية لمجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "صوت غزة من القاهرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع" ونقلته قناة "الحياة": "كما أشيد بدور القبائل العربية والعائلات المصرية التي تعمل بشكل متواصل مع أبناء سيناء والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لتقديم أوجه الدعم الطبي والنفسي للضحايا والجرحى".

 

وتابع: "نثمّن انتباهكم جميع أبناء القبائل إلى مخططات إعادة تصدير الإرهاب مرة أخرى إلى سيناء بعد نجاح الدولة المصرية في تطهيرها من هذا الشر".

المستشار محمود فوزي القبائل العربية العائلات المصرية المرشح عبد الفتاح السيسي

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