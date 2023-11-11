السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد الله المغازي يتحدث عن قواعد الدعايا الانتخابية للرئاسة

انتخابات
انتخابات

شرح عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، القواعد التي تنظم الدعايا الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية، وأن قيمة الدعايا الانتخابية في المرحلة الأولى هي 20 مليون جنيه كحد أقصى، و5 مليون جنيه في حالة جولة الإعادة.

 

وأكد المغازي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة للمرشحين، وعدم الانتهاك لها خلال الدعايا الانتخابية.

 

كما حذر من وضع الدعايا الانتخابية على حوائط المباني في الشوارع، موضحا أن ذلك يخالف القانون، ونبه إلى أنه لا يجوز لأي شخصية حكومية أن تؤيد مرشحا رئاسيا على حساب آخر، لضمان النزاهة والحيادية في العملية الانتخابية.

 

واختتم: "فترة الدعايا الانتخابية تبدأ من يوم 9 نوفمبر وتستمر لمدة شهر كامل قبل الانتخابات الرئاسية".

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