عماد خليل: مصر من اليوم الأول لحرب غزة لم تكتفي بالكلمات

قال النائب عماد خليل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر من اليوم الأول لم تكتفي بالكلمات والبيانات، بل أخذت على عاتقها المواقف وتحركات شجاعة لمساندة الشعب الفلسطيني، ضد الإنتهاكات التي نشاهدها من جانب حكومة إسرائيل.

أضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن على مدار أكثر من 30 يومًا، يتجدد قبح وإزدواجية المجتمع الدولي أمام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية لمجلس القبائل والعائلات المصرية والتي حملت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، والمذاعة على فضائية "اكسترا نيوز".

أشار خليل، أن السلام يجب أن يسيطر على العالم، ولا يمكن أن يحدث إلا بعد الإنتهاء من الإحتلال، مشيرًا أن مشاهد الإبادة الجماعية، ما هو إلا مزيد من زيادة الكراهية للكيان المحتل.