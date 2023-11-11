السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية السعودى: يجب وقف إطلاق النار فورًا ووصول المساعدات لغزة

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن مستوى التنسيق بين الدول العربية والإسلامية عالٍ جدًا، ليس فقط للتواصل مع المجتمع الدولي لكن للتأكيد أننا جميعًا نشاهد ونراقب ازدواجية المعايير، ونقيم بناء على ذلك مصداقية منظومة العمل الدولي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "هذا الأمر كوّن ضغطًا على الدول التي تبرر وتتغاضى عما تفعله إسرائيل"، مشيرًا إلى أن تحول الموقف الغربي في التعامل مع فلسطين ليس كافيًا.

وتابع: "بدأنا نرى تلك الدول الآن تتحدث عن ضرورة وقف قتل المدنيين وأهمية الهدن الإنسانية"، مؤكدًا أن قرارات المجموعة العربية والإسلامية تتمثل في وقف إطلاق النار فورًا وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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