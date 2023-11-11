السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محرقة غزة.. شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس ومخيم النصيرات

غزة
غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومباني سكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال استهداف المستشفيات في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت مواطنة في قصف لمنزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة.

كما أفادت بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكني من أربعة طوابق يعود لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر، شرق خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.

وأضافت الوكالة، أن طيران الاحتلال استهدف منزلًا لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربًا.

 

المجازر مستمرة وعدد الضحايا في ارتفاع 

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات ومحيطها، حيث شن طيرانه غارات على محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة.

ولليوم الـ36 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب مجازر وحشية، فضلًا عن التدمير الممنهج للبنية التحتية لجعل الحياة مستحيلة في مدينة غزة من أجل تهجير سكانها. 

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11000 فلسطيني بينهم نحو 4500 طفل وما يزيد 3000 من النساء، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر 27400، وفق وزارة الصحة. 

ومع استمرار العدوان، فإن معظم المستشفيات والمراكز الصحية توقفت عن العمل، بسبب استمرار القصف، والحرمان من الوقود الذي أخرج الكثير منها عن الخدمة.

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