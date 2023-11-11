الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

ناشد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أهالي قطاع غزة وتحديدا سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا.

وكتب أدرعي، عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم السبت: أودّ إخطاركم بعدة رسائل هامة: أولًا، يظل الممرّ الآمن مفتوحًا اليوم ما بين التاسعة صباحًا (09:00) والرابعة عصرًا (16:00) لأغراض إنسانية عبر محور صلاح الدين باتجاه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة.

وأضاف: الرجاء، حفاظًا على سلامتكم، أن تلتحقوا بمئات الآلاف من السكان الذين كانوا قد انتقلوا جنوبًا خلال الأيام الأخيرة، وبينهم بعض الإعلاميين الكبار، إذ نريد حمايتكم، على حد زعمه.

وقال: ثانيًا، في ضوء القتال الدائر في منطقة الشاطئ وسيطرة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عليها، يمكنكم التوجه إلى شاطئ البحر والانتقال من هناك على خط الساحل نفسه جنوبًا باتجاه المرسى حفاظًا على أرواحكم وأرواح عائلاتكم.

وأعلن تعليق تكتيكي للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديدًا بين العاشرة صباحًا (10:00) والثانية بعد الظهر (14:00) لأغراض إنسانية" في مخيم جباليا، مردفا "من أجل إفساح المجال أمامكم للالتحاق بمئات الآلاف ممن كانوا قد انتقلوا جنوبًا عبر محور صلاح الدين"، على حد تعبيره.

وقال: ندعوكم، حفاظًا على أمنكم، أن تنتهزا الفترة الزمنية المتاحة للانتقال جنوبًا، ذلك لأن منطقة شمال القطاع هي منطقة قتال واسع النطاق، زاعما أن حماس تمنع انتقال أهالي غزة جنوبا.. وتطالبهم بالإبلاغ عن حالات المنع عبر الهاتف وتيليجرام.

بلدة يطا جنوب الخليل

وفي وقت سابق، أُصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل تسعة آخرون، اليوم السبت، في بلدتي يطا واذنا بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حماد اشريتح، وحفيده محمد، بعد الاعتداء على نجليه فضل ويوسف بالضرب المبرح، عقب دهم منزلهم وتفتيشه، في بلدة يطا جنوب الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا آخر يعود لعائلة اشريتح، وأطلقت الرصاص صوب المواطن علي محمد اشريتح، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في الكبد، والقدم، نقل على إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم، لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى مداهمة قوات الاحتلال، بلدة اذنا غرب الخليل، وفتشت عددًا من المنازل، واعتقلت كلا من: "إسماعيل الطميزة، وحسن زياد عواد، وصلاح عواد، وفادي عايد أبو جحيشة، ومعاوية خليل عواد، ومحمود أبو جحيشة، ويوسف عواودة.