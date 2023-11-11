رئيس جمعية مجاهدي سيناء: الشعب المصري لم يتأخر أبدًا في دعم القضية الفلسطينية

قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إننا نتحدث اليوم باسم مجلس القبائل المصرية ونرحب كل الحضور في مؤتمر نصرة غزة من القاهرة ونؤكد على أننا لن نتأخر عن دعم فلسطين منذ عام 1948، وندين ما يحدث الآن من مواقف صعبة للغاية في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي من قتل الاطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر أن الشعب المصري لم يتأخر أبدًا في دعم القضية الفلسطينية ونحن نعلم مخطط التهجير الذي كانوا يسعون إليه في 1948، لافتاً أن الشعب المصري وقياداته لن يسمحوا بالمساس بأرض مصر.

ولفت أن أبناء القبائل قدموا العديد من الجهود والمساعدات من قوافل ومساعدات، ونحن في مصر لن نتأخر عن دعم ابناء الشعب الفلسطيني ونقدم لهم كل الدعم والمساندة.

صوت غزة من القاهرة

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور أحزاب حماة الوطن مستقبل الوطن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان من أبرز الحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، والشيخ عبدالله جهامة، مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ورئيس جمعية مجاهدي سيناء.

والنائب أحمد عبد الجواد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلا الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب عبد الوهاب خليل، والنائب أحمد دياب، والنائبة مايسة عطوة، والنائب عمرو درويش، والنائب محمد عمارة، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عبد العزيز، والنائب محمد علي عبد الحميد، والنائب محمد الجارحي، والنائب أحمد أبو هشيمة، والنائب عمرو القطامي، والنائب تيسير مطر، والنائب محمد إسماعيل، والنائب طارق الخولى، والنائب محمود بدر، والنائب علاء عصام، والنائب أحمد فوزي، النائب محمود القط، والنائبة نشوى الشريف، والنائبة دينا الهلالي، والنائبة سهير عبد السلام، والمهندس رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، وحسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وجمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، محمد إبراهيم ممثل حزب النور، والكاتب الصحفي خالد ميري، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.