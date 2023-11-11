البترول: أسعار خام برنت تسجل أعلى مستوى لها منذ 2013

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن متوسط أسـعـار خـام بـرنـت بلغ حـوالـی ۱۰۱ دولار للبرميـل فـي عـام ۲۰۲۲ وهـو أعلـى مسـتوى لـه منـذ ۲۰۱۳.

وزارة البترول: السعودية سجلت أكبـر زيادة في الإنتاج ١١٨٢ مليـون برميل

وتابعت الوزارة استمر استهلاك الزيـت الـخـام فـي الـزيـادة، حيث ارتفـع بمقدار ۲٫۹ مليون برميل يوميا ليصـل إلـى ٩٧٫٣ مليـون بـ \ى، وهـي زيـادة أقـل مـم مثيلتهـا خـلال عامـي ۲۰۲۰ و۲۰۲۱. كـمـا استمر الاستهلاك أقـل مـن مستويات ۲۰۱۹ بنسبة ۰٫7٪، وعلي المستوى الإقليمـي، ارتفع استهلاك دول منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة بمقـدار ١١٤ مليـون بای، بينمـا ارتفـع اسـتهلاك الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة بمقدار ١١٥ مليـون ب ای. وجـاء معظم النمـو فـي استهلاك وقود الطائرات / الكيروسين (۰٫۹ مليـون ب\ ی) والديـزل / السـولار (۰٫۷ مليـون ب\ی).

فيما تزايـد الإنتاج العالـمـي مـن الـزيـت الـخـام بـمـقـدار ۳٫۸ مليـون باي في عام ۲۰۲۲، ومن بين جميـع الـدول، شهدت كل من المملكة العربية السعودية (١١٨٢ مليـون ب \ی)، والولايات المتحدة (١٠٩١ مليون ب\ي) أكبـر الزيادات، وسجلت نيجيريا أكبـر انخفاض في الإنتاج، حوالي ١٨٤ ألـف بـ\ى مـع انخفاض الإنتاج في ليبيا أيضـًا حوالي 181 ألف باي أيضًا، وارتفعت طاقـة التكريـر بشكل طفيف حوالي ٥٣٤ ألـف بـاي فـي الـعـام الماضي مدفوعـة بزيادة الطاقة الإنتاجيـة فـي الـدول غير الأعضـاء فـي منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة.