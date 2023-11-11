الستات مايعرفوش يكدبوا | نادية فكري بطلة منتخب مصر تكشف عن تجربتها في رفع الأثقال

قالت الكابتن نادية فكري، بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم، أنها بدأت من منذ 26 عام، ففي أحد الأيام كانت تسمع للراديو وكان هناك أحد الاخبار الخاصة ببطولة رفع الأثقال.

وأكدت بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أنها تدربت لمدة 3 سنوات حصلت فيها على الكثير من الميدليات المحلية.

وأشارت، إلى أنها كانت تسعى لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، حتى تم إنشاء أول منتخب للسيدات في رياضة رفع الأثقال، وعلى الفور شاركت وحصلت على العديد من الميداليات الذهبية والفضية.

ونوهت بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم، أن أسرتها وزوجها أول الداعمين لها في مشوار النجاح خلال عالم رياضة رفع الأثقال.