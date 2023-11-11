بطلات رفع الأثقال من ذوي الهمم يوضحن دعم وتشجيع الدولة لهن في طريقهن للنجاح

تحدثت بطلات رفع الأثقال من ذوي الهمم، خلال استضافتهن ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، عن الإنجازات منتخب مصر ببطولة رفع الأثقال من ذوي الهمم.

قالت الكابتن نادية فكري، بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال، إن الأسرة وراء نجاحي في الحصول على المزيد من الألقاب، مشيرة إلى أنها تلعب منذ أكثر من 26 سنة.

فيما أكدت فاطمة محروس، 23 سنة، إحدى بطلات مصر في رفع الأثقال، أن الدولة شجعتنا وهي أحد الأسباب وراء تحقيق الألقاب لمصر، ورفع اسم المنتخب في المحافل الدولية.

وأضافت الكابتن صفاء محمد، بطلة مصر في رفع الأثقال، أنها تعمل بدوام كامل، وهذا لم يؤثر على إنجازتها في تحقيق الألقاب والحصول على الميدالية الذهبية.