الستات مايعرفوش يكدبوا: إصدار 7 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين

سلط برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، الضوء على بيان وزارة الصحة، والتي أصدرت 7 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين.

وعلقت مقدمة البرنامج مها الصغير، أن الدولة وفرت الكثير من الحملات والمبادرات الصحية لتقديم الخدمات للمواطن بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بقرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشارت مقدمة البرنامج منى عبد الغني، إلى أن الدولة وفرت 32 مليار جنيه من أجل الدعم الصحي لغير القادرين، من عام 2021 حتى 31 أكتوبر 2023.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج نسائي يومي يتضمن العديد من الفقرات، التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد وكل القضايا الاجتماعية، ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف، الذين يتم محاورتهم حول كل ما يهم الأسرة والمرأة بشكل خاص.