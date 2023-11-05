الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات ما يعرفوش يكدبوا": دخول 70 شاحنة مساعدات إنسانية أمس إلى قطاع غزة

الستات ميعرفوش يكدبوا
الستات ميعرفوش يكدبوا

أكدت مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية cbc، أن حوالي 70 شاحنة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالأمس فقط.

وأضافت الإعلامية إيمان عز الدين، إحدى مقدمات البرنامج، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت منذ الأزمة الفلسطينية، حوالي 400 شاحنة، محملة بالكثير من المواد الطبية والغذائية.

وأشارت "عز الدين"، إلى أنه تم دخول مساعدات لقطاع غزة تقدر بـ7094 طنًا، منها 5900 طن من مصر وحدها، تحتوي على 1456 طن أدوية، 1373 طن أغذية، وغيرها من أدوات الإعاشة.

الستات مايعرفوش يكدبوا قطاع غزة غزة مساعدات إنسانية الستات ميعرفوش يكدبوا الاعلامية ايمان عز الدين

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