أيمن الرقب: لماذا لا تستضيف أوروبا الفلسطينيين مثل الأوكرانيين؟

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إننا لا نريد أن نهجر من أرضنا، حتى لو كلفنا إبادة جماعية كما نشاهد من صور ومجازر ترتكب.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والمذاع على فضائية cbc، أن الولايات المتحدة عاجزة عن الضغط على الكيان الصهيوني.

وأشار الرقب إلى أن ادعاء أوروبا مناصرة حقوق الإنسان، لماذا لا يستضيفون الفلسطينيين مثل الأوكرانيين؟، مؤكدًا أن تكرار نغمة استضافة مصر الفلسطينيين، هو تنفيذ لمخططات إسرائيلية تعمل عليها منذ سنوات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك دعمًا لا محدود من الجانب الغربى للكيان الصهيوني، وهذا أمر رفضه المجتمع الشعبي في كافة دول العالم.