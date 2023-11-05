مستشار الرئيس الفلسطينى: نتنياهو يواصل الحديث بوقاحة عن التهجير القسرى لأهالى غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الحديث بصراحة ووقاحة عن التهجير القسري لأهالي غزة إلى جنوب القطاع.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل تواصل شن عدوان ممنهج بلا هوادة، والإسرائيليون يتلقون الضوء الأخضر من واشنطن والغرب لتنفيذها.

كما أكد أن حديث وزير التراث الإسرائيلي عميحاى إلياهو العنصري ليس مفاجئًا بالنسبة لفلسطين.