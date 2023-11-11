السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور رئيس حملة السيسي.. انطلاق مؤتمر "صوت غزة من القاهرة" لدعم القضية الفلسطينية

مؤتمر صوت غزة من
مؤتمر صوت غزة من القاهرة

انطلق اليوم السبت، مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان   "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور أحزاب حماة الوطن، مستقبل الوطن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شارك في المؤتمر المئات من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، رافعين أعلام مصر وفلسطين، مؤكدين على دعمهم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو المحتل.

txt

رئيس جامعة سوهاج يشيد بكلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية

txt

فايز فرحات: كلمة الرئيس السيسى تضمنت رؤية واضحة للخروج من الأزمة فى غزة

 

وكان من أبرز الحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب أحمد عبد الجواد، والنائب عصام هلال والنائب عبد الوهاب خليل، والنائب احمد دياب، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، والنائبة مايسة عطوة، والنائب عمرو درويش، والنائب محمد عمارة، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عبد العزيز، والنائب محمد على عبد الحميد، والنائب محمد الجارحي، والنائب أحمد أبو هشيمة، والنائب عمرو القطامي، والنائب تيسير مطر، والنائب محمد إسماعيل، والنائب طارق الخولى، والنائب محمود بدر، والنائب علاء عصام ، والنائب أحمد فوزي، النائب محمود القط، النائبة نشوى الشريف، والنائبة دينا الهلالي.

ورضا صقر رئيس حزب الاتحاد، وحسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وجمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، محمد إبراهيم ممثل حزب النور، والكاتب الصحفي خالد ميري، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية صوت غزه من القاهرة حماة الوطن مستقبل الوطن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

"محمد" ذهب لاستخراج تصريح دفن والدته.. فرجع جثة هادمة بالمنوفية

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس