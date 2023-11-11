بحضور رئيس حملة السيسي.. انطلاق مؤتمر "صوت غزة من القاهرة" لدعم القضية الفلسطينية

انطلق اليوم السبت، مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور أحزاب حماة الوطن، مستقبل الوطن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شارك في المؤتمر المئات من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، رافعين أعلام مصر وفلسطين، مؤكدين على دعمهم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو المحتل.

وكان من أبرز الحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب أحمد عبد الجواد، والنائب عصام هلال والنائب عبد الوهاب خليل، والنائب احمد دياب، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، والنائبة مايسة عطوة، والنائب عمرو درويش، والنائب محمد عمارة، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عبد العزيز، والنائب محمد على عبد الحميد، والنائب محمد الجارحي، والنائب أحمد أبو هشيمة، والنائب عمرو القطامي، والنائب تيسير مطر، والنائب محمد إسماعيل، والنائب طارق الخولى، والنائب محمود بدر، والنائب علاء عصام ، والنائب أحمد فوزي، النائب محمود القط، النائبة نشوى الشريف، والنائبة دينا الهلالي.

ورضا صقر رئيس حزب الاتحاد، وحسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وجمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، محمد إبراهيم ممثل حزب النور، والكاتب الصحفي خالد ميري، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.