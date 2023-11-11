السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران تدعو الدول العربية لتصنيف جيش الاحتلال بـ"المنظمة الإرهابية"

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

دعا الرئيس الإيراني،  إبراهيم رئيسي، الحكومات العربية والإسلامية، اليوم السبت، إلى تصنيف جيش الاحتلال على أنه "منظمة إرهابية"، مستشهدا بعملياته الحالية في قطاع غزة.

وقال "رئيسي"، خلال قمة للزعماء العرب في العاصمة السعودية الرياض: "على الحكومات الإسلامية تصنيف جيش النظام المحتل والمعتدي منظمة إرهابية".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وفي سياق آخر، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الدبابات الإسرائيلية تتواجد على بعد 20 مترًا من مستشفى القدس.

وكتبت على موقع "X"، المعروف سابقًا باسم "تويتر"، يوم السبت: "إطلاق النار المباشر على المستشفى خلق حالة من الذعر والخوف الشديد بين 14 ألف نازح".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إن المستشفى مهدد بالإغلاق بسبب نفاد إمدادات الوقود وعدم وصول المساعدات.

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