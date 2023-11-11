السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نزيف النقاط.. وولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنهام ويكبدهم الخسارة الثانية

توتنهام وولفرهامبتون
توتنهام وولفرهامبتون

قلب وولفرهامبتون تأخره أمام توتنهام بهدف لفوز بهدفين في الوقت القاتل، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد وولفز إلى 15 نقطة بالمركز الـ 12، بينما ظل توتنهام بالمركز الثاني برصيد 26 نقطة ويتكبد خسارته الثانية بعد الهزيمة من تشيلسي الجولة الماضية.

وفرض توتنهام استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وجاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين ولكن الأفضلية في المحاولات الهجومية كانت لفريق ولفرهامبتون.
وسجل برايان جونسون هدفًا مبكرًا لتوتنهام في الدقيقة الثالثة بعدما حول عرضية زميله بيدرو بودرو الأرضية داخل المنطقة في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية لفريق ولفرهامبتون في الدقائق التالية من الشوط من أجل تسجيل هدف التعادل وافتقرت محاولاته للدقة في إنهاء الهجمات.

وهاجم فريق توتنهام من أجل تسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمه في النتيجة لكن تراجع 
دفاعات فريق ولفرهامبتون واعتمادهم على تأمين الدفاعات واللعب على الهجمات المرتدة والتكتل أمام منطقة الجزاء حرم لاعبي السبيرز من الوصول للمرمى.

وفي الشوط الثاني انقلب الآية على السبيرز في الدقائق الأخيرة، بعدما منح البديل بابلو سرابيا المباراة في 6 دقائق.

سرابيا تمكن من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 90 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، ثم من هجمة مرتدة بالثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع الذي احتسب 6 دقائق منح سرابيا ليمنا هدف الفوز.

 

تشكيل توتنهام لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي.


في حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.
خط الدفاع: بيدرو بورو، إريك داير، بين ديفيز، إيمرسون رويال.

وسط الملعب: بيير إيميل هويبيرج، يافيس بيسوما، بابي ماتار سار.

الهجوم: ديان كولوسوفيسكي، سون هيونج مين، برايان جونسون.


فيما يجلس على دكة بدلاء السبيرز كلًا من: "فراسير فوستر، ألفي دورينجتون، آشلي فيليبس، أوليفر سكيب، رودريجو بنتانكور، جيوفاني لو سيلسو، جيمي دونلي، برايان جيل، 
آليخو فيليز".

وولفرهامبتون توتنهام الدورى الانجليزى تشيلسى وولفز

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