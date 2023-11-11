السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يتقدم على ولفرهامبتون بهدف برايان جونسون في الشوط الأول

هدف جونسون
هدف جونسون

تقدم فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه ولفرهامبتون ووندرز في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الانجليزي بهدف دون رد.

وفرض توتنهام استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وجاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين ولكن الأفضلية في المحاولات الهجومية كانت لفريق ولفرهامبتون.
وسجل برايان جونسون هدفًا مبكرًا لتوتنهام في الدقيقة الثالثة بعدما حول عرضية زميله بيدرو بودرو الأرضية داخل المنطقة في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية لفريق ولفرهامبتون في الدقائق التالية من الشوط من أجل تسجيل هدف التعادل وافتقرت محاولاته للدقة في إنهاء الهجمات.

وهاجم فريق توتنهام من أجل تسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمه في النتيجة لكن تراجع 
دفاعات فريق ولفرهامبتون واعتمادهم على تأمين الدفاعات واللعب على الهجمات المرتدة والتكتل أمام منطقة الجزاء حرم لاعبي السبيرز من الوصول للمرمى.

وسدد لاعبو ولفرهامبتون كرتين على المرمى من 9 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب، مقابل تسديدة على المرمى من محاولتين لفريق توتنهام وخرجت الأخرى من الملعب.

واستحوذ لاعبو توتنهام على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق ولفرهامبتون ووندرز.

تشكيل توتنهام لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي.


في حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.


خط الدفاع: بيدرو بورو، إريك داير، بين ديفيز، إيمرسون رويال.

وسط الملعب: بيير إيميل هويبيرج، يافيس بيسوما، بابي ماتار سار.

الهجوم: ديان كولوسوفيسكي، سون هيونج مين، برايان جونسون.


فيما يجلس على دكة بدلاء السبيرز كلًا من: "فراسير فوستر، ألفي دورينجتون، آشلي فيليبس، أوليفر سكيب، رودريجو بنتانكور، جيوفاني لو سيلسو، جيمي دونلي، برايان جيل، 
آليخو فيليز".

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، سيرتقي توتنهام هوتسبير لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بوصوله للنقطة 29 مؤقتًا لحين انتهاء مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي غدًا.

توتنهام ولفرهامبتون الدورى الانجليزى مباراة ولفرهامبتون وتوتنهام البريميرليج

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