شراء متابعين instagram.. أرخص 3 مواقع لزيادة متابعين انستقرام 2023

هل تبحث عن طريقة زيادة متابعين انستقرام مضمونة؟ أقدم لك أرخص 3 مواقع شراء متابعين انستقرام بأسعار تبدأ من 1 ريال أو 10 جنيه، يمكنك طلب ما يصل إلى مليون متابع.

تطبيق انستقرام instagram

تطبيق انستقرام او انستغرام او انستجرام هو موقع تواصل اجتماعي تابع لمنصة ميتا وهي الشركة الأم للفيس بوك وinstagram او واتساب، يمكنك من خلال الانستقرام نشر صورك ومقاطع الفيديو ومشاركتها مع الجميع أو فئة محدد من الناس.

يتم تحديد الشخص المشهور وغير المشهور بالنسبة لانستقرام عن طريق عدد المتابعين، حيث إن كان لديك 10K متابع على انستقرام وشخص آخر لديه 1000 متابع في هذه الحالة أنت المشهور.

وبالتالي إن كنت ترغب في الشهرة السريعة على انستقرام وبسهولة، يمكنك الإستعانة بموقع شراء وزيادة متابعين انستقرام، ولكن لا داعي للقلق بشأن البحث عن موقع زيادة متابعين انستقرام موثوق، قمت بجلب لك أفضل مواقع شراء متابعين رخيصة.

زيادة متابعين انستقرام

لكي تتمكن من زيادة متابعين انستقرام يجب أن تعلم أنك لابد من الدفع لهذه المواقع وسوف ترسل لك متابعين، مثلًا، تدفع ريال واحد وتحصل على 1000 متابع بضمان لمدة سنة كاملة، وإذا حدث نقص سيتم تعويضه.

الأسعار على المواقع تختلف وذلك نتيجة لاختلاف جودة الخدمات على هذه المواقع، ويمكنك اختيار الموقع الأنسب لك حسب احتياجاتك.

مواقع شراء متابعين انستقرام

نستعرض في الفقرات التالية 3 مواقع لزيادة المتابعين في انستقرام باللغة العربية ولا تطبي باسورد حسابك، تحتاج فقط ادخال اليوزر نيم الخاص بك وسيتم إرسال من خلاله متابعين الانستقرام.

1. موقع فلورز شيب Followers Cheap لزيادة متابعين انستقرام

موقع فلورز شيب يعتبر المصدر الرئيسي لخدمات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يوجد الكثير من البائعين على مواقع العمل الحر وأصحاب المتاجر عبر الإنترنت يعيدون بيع خدماته، مثلًا، خدمة شراء متابعين انستقرام على فلورز شيب بسعر 0.35$ يتم بيعها على مواقع أخرى بسعر 5$ ويصل إلى 20$.

بالتالي أنت أمام فرصة ذهبية لأنك عثرت على المصدر لبيع خدمات انستقرام المختلفة، منها المتابعين ولايكات ومشاهدات وتعليقات وغيره، كما يوفر فلورز شيب خدمات أخرى، مثل، شراء متابعين تيك توك وتويتر وفيسبوك ومواقع السوشيال ميديا أجمع.

2. موقع فانزاتي لزيادة متابعين انستقرام

من المواقع المميزة التي تقدم شراء متابعين انستقرام، ويبلغ تكلفة ألف فلورز انستقرام مقابل 0.4$، وفقًا لتجارب العملاء على فانزاتي فإن الموقع سهل جدًا في الاستخدام، وهذا جيد بالنسبة للأشخاص الجدد الذي يرغبون في زيادة متابعيهم بسرعة.

الجدير بالذكر أن متجر فانزاتي يهتم بشكل كبير على زيادة متابعين تيك توك وستجد أغلب خدماته للتيك توك.

3. موقع فانز بلس لشراء متابعين انستقرام

فانز بلس هو سيرفر بيع متابعين شبيه لموقع فلورز شيب، ولكنه يختلف نوعًا ما حسب الخدمات التي قدمها، من أبرز مميزاته أنه يرسل متابعين انستقرام بسرعة أكبر.

تبدأ تكلفة 1000 مشاهدة انستقرام من 0.05$ وهذا سعر رخيص للغاية، وألف متابع انستقرام بسعر 0.45$، يمكن أن تطلب زيادة متابعين الانستقرام حتى مليون.

من هنا وصلنا لنهاية هذا الموضوع حول شراء وزيادة متابعين انستقرام بسرعة وبطريقة مضمونة، إذا كنت تفكر في الحصول على متابعين انستقرام مجانا، أعد التفكير مرة أخرى، حيث يوجد الكثير من الشكوك في المواقع التي تدعي أنها تقدم زيادة متابعين انستقرام 10k مجانا أو خلافه.