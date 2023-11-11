السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نشطاء عن بكاء ليلى علوي في حفل زفاف ابنة شقيقها: "دموعك غالية علينا"

ليلي علوي ونجلة شقيقها
ليلي علوي ونجلة شقيقها

تصدرت الفنانة ليلى علوي، محركات البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بسب بكاءها وقت رؤيتها لـ"هنا ابنة شقيقها"، في حفل زفافها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

 

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا، مع الفنانة ليلى علوي، التي كانت تبكي كأن "هنا"، نجلتها، ولاقت الكثير من التعليقات على الفيديو الذي انتشر، وظهرت ليلى علوي في مقطع الفيديو وهي تلازم ابنة شقيقها في أثناء التحضيرات، ووضع لمساتها الخاصة للعروسة التي تعتبرها بمثابة ابنتها، وتأثرت الفنانة بتلك اللحظات حتى أنها بكت من شدة تأثرها.

 

وكتبت دنيا محمد قائلًة: "ما شاء الله البنت زي القمر شبه عمتها"، وبارك عدد كبير من الجمهور والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي للعروسين، متمنين لهم حياة هنيئة، وكتبت رضوى الجندي قائلًة: "لما تبقى العمة أجمل من العروسة نفسها".

 

وعلّق عبد الرازق أمين، من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر موقع فيسبوك، قائلًا: "دموعك غالية علينا يا ليلى"، وكتبت جليلة حسن قائلًة: "ألف مبروك ربنا يسعدهم ويبسصتهم مابيكيش للفنانة ليلى علوى هاذا يكون الفرح".

أحدث أعمال الفنانة ليلى علوي

من ناحية أخرى، تستعد ليلى علوي لطرح فيلم آل شنب، الذي كان من المقرر عرضه في الدورة المقبلة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي المقرر إقامتها الشهر المقبل،  وتدور أحداثه حول معاناة ليلى من سيطرة والدتها على حياتها، ثم يموت أحد أفراد الأسرة، فتسافر مع والدتها إلى الإسكندرية لتقديم العزاء لها، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة المكونة من أربع عمات وأولادهن وأحفادهن.

 

أبطال فيلم آل شنب

وفيلم آل شنب يجمع عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: "سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، والفيلم من تأليف وإخراج آيتن أمين".

أحدث أعمال الفنانة ليلى علوي أعمال الفنانة ليلى علوي الفنانة ليلى علوي ليلى علوي أبطال فيلم آل شنب فيلم آل شنب

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