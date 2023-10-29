بيومى فؤاد يستعد لتصوير "جوازة توكسيك" قبل انشغاله بالأعمال الرمضانية

يستعد النجم بيومي فؤاد لتصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “جوازة توكسيك” والذي يخوض بطولته رفقة النجمة ليلى علوي.

ومن المقرر أن يبدأ بيومي فؤاد تصوير أول مشاهده بفيلم “جوازة توكسيك” وذلك بعد انتهائه من تقديم أحد العروض المسرحية بالمملكة العربية السعودية والمقرر انطلاقها خلال أيام، ويسعى للانتهاء من تصوير مشاهده في الفيلم قبل انشغاله بتصوير أعماله الرمضانية الجديدة.

صناع وأبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم "جوازة توكسيك" يشارك في بطولته بجانب النجمين ليلى علوي، بيومي فؤاد كل من الفنان تامر هجرس، والفنان محمد أنور، والفنانة ملك قورة، والفنانة نسرين طافش وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويجمع فيلم "جوازة توكسيك" النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدما معًا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، هدى الإتربى، نانسى صلاح، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، والعملان من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم أنا وابن خالتي

وينتظر بيومي فؤاد طرح فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "أنا وابن خالتى" بدور العرض السينمائية والمقرر له في يوم 13 ديسمبر المقبل ويشاركه في البطولة الفنان سيد رجب.

تدور أحداث فيلم “أنا وابن خالتي” حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

ويشارك في بطولة فيلم "أنا وابن خالتى" بجانب سيد رجب وبيومى فؤاد كل من الفنانة هنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.