الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى علوي تُشارك في حملة "تراحم" لدعم أهالي قطاع غزة (فيديو)

ليلى علوي
ليلى علوي

حرصت الفنانة ليلى علوي على المشاركة ضمن حملة “تراحم” لجمع التبرعات لصالح أهالي قطاع غزة، وتشمل مساعدات طبية وغذائية.

وشاركت “ليلى” عبر حسابها على موقع الصور “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء تواجدها في حملة تراحم برفقة الفنان حسين فهمي والمنتج مدحت العدل وغيرهم منا لفنانين، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: “حملة تراحم.. من أجل غزة بالشارقة”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

ليلى علوي غزة أهل غزة فلسطين مساعدات الطبية القضية الفلسطينية

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