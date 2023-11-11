السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس تضمنت إدانة واضحة لسياسات العقاب الجماعى التى يقوم بها الاحتلال

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والتي تضمنت إدانة واضحة لممارسات الإسرائيلية التي أقل ما توصف به أنها جرائم حرب، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت المدنيين العزل من قتل وترويع، والتي تنافي القانون الدولي. 

 

الرئيس السيسي حرص على التنديد بسياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة

وقال "عثمان"، إن الرئيس السيسي حرص في كلمته أيضًا على التنديد بسياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى والتي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه الممارسات، وأن يتحمل المجتمع الدولى مسئوليته وأن يعمل بشكل جاد وحازم من أجل تحقيق هذا الهدف.

 وشدد النائب أحمد عثمان، على أن مطالب الرئيس السيسي خلال القمة تضمنت الموقف الرسمي المصري الراسخ منذ السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الرئيس طالب في كلمته بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كل الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.

 وأشار "عثمان"، إلى أن الرئيس حرص أيضًا على التأكيد على ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من تنفيذ 6 متطلبات رئيسية بدون إبطاء لحل الأزمة في غزة، أولها الوقف الفورى لإطلاق النار بدون قيد أو شرط، ووقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين لأي مكان خارج أرضهم. 

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، أنه يجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته بضمان أمن المدنيين من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للدخول للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. 

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