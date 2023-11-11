ضبط كميات هيروين وأقراص مخدرة في حملات أمنية بالأقصر والشرقية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرتيِّ أمن الأقصر، والشرقية، جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الأقصر، حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- بندقية خرطوش وطلقة لذات العيار.

كما تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الشرقية، حال قيادتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش - فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.