السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيسين الشهيدين فيكتور واستفاني

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة  البيزنطية بتذكار القدّيسان الشهيدان فيكتور واستفاني، واللذان استشهدا في مصر في عهد الامبراطور انطونينوس (138-161).
يأتي ذلك بالإضافة الى تذكار القدّيس الشهيد ميناس، الذي له عيدا اخرا في في العاشر من شهر يناير.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة من احدى صلوات القدّيس إقليمَنضُس الرومانيّ، بابا روما والتي تاتي تحت شعار  «الَّلهُمَّ، ارْحَمْني، أَنا الخاطئ!»، وجاء بها: ليحفظ صانعُ الكون كلَّ مختاريه سالمين على الأرض، بابنه الحبيب، ربّنا يسوع المسيح.
به دُعينا من الظلام إلى النور، ومن الجهل إلى معرفة عظمة اسمه. نضع فيك رجاءنا، يا مَبدَأ الخَلق كلّه.
 لقد فتحتَ عيون قلوبنا، لكي تعرفك، أنت وحدك العليّ في السماوات، والقدّوس الجالس بين القدّيسين. 
تَحطّ سفاهة المتكبّرين، وتحبط حسابات الأمم، ترفع المتواضعين وتطرح المقتدرين، تُغْني وتُفقِر، تأخذ الحياة وتعطيها. 
أيّها المُحسِن الأوحد للنّفوس، وإله كلّ ذي جسد، أنت تفحص الأعماق، وترى أعمال البشر، أنت المعين في الأخطار، ومخلّص اليائسين، خالق وحارس كلّ روح حيّ... نبتهل إليك أيّها الكلّيّ القدرة، كن عوننا وحامينا، خلّص المظلومين، ترأّف بالضعفاء، وارفع من سقطوا. 
أَظهِرْ نفسك للمحتاجين، اِشفِ المرضى، رُدَّ الضالّين من شعبك، أعطِ الطعام للجائعين، والحريّة للمسجونين، أَنهِض الضعفاء، شَجِّع الخائفين؛ ولتعرف كلّ الشعوب، أنّك أنت الله وحدك، وأنّ ربّنا يسوع المسيح هو ابنك، وأنّنا نحن شعبك وغنم مرعاك.
من جهة اخرى، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، استكملت اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بكوبري القبة.
شارك في اللقاء الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، بالإضافة إلى مرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، وكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا، حيث ألقى محاضرة اليوم الأخ محسن مجدي بعنوان "وجه يسوع في العهد القديم".

جدير بالذكر أن مثل هذه اللقاءات التكوينية، تقام، في إطار حرص مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، على تكوين خدام الرعايا، من خلال محاضرات تكوينية عدة في مختلف المجالات الكنسية.

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