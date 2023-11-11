المنظمة الدولية للحماية المدنية ترسل 100 طن من المساعدات لقطاع غزة

قالت المنظمة الدولية للحماية المدنية إنها أرسلت أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتعمل المنظمة الدولية للحماية المدنية (ICPO)، ومقرها جنيف، حاليًا على تأسيس مركز تنسيق مهمته الرئيسية تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين المتضررين من النزاع في قطاع غزة.

وزارة حالات الطوارئ الروسية

وأطلقت المنظمة الدولية للدفاع المدني، بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، مشروعا إنسانيا للمدنيين في قطاع غزة؛ لتزويدهم بالغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات الأساسية، حسب بيان صادر عن المنظمة.

ووفقًا للبيان، تظهر الأزمة الحالية في قطاع غزة مدى الضعف الشديد للسكان المدنيين، الذين وجدوا أنفسهم تحت نيران العدو الإسرائيلي في وضع صعب للغاية، دون الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية، واستشهد بالفعل عدة آلاف من الأطفال والمسنين والنساء في الصراع.

تزويد المدنيين فى قطاع غزة بالطعام

من جهتها، أوضحت سلطانات تشماتوفا، مديرة إدارة التعاون الدولي في المنظمة الدولية للحماية المدنية: في إطار ولايتها، تسعى المنظمة الدولية للحماية المدنية، استنادًا إلى مبادئ الإنسانية، إلى تقديم مساعدة شاملة وفعالة من خلال تزويد المدنيين في قطاع غزة بالطعام والمياه والدواء وغيرها من الضروريات الأساسية.

وتتواجد مجموعة متقدمة من المنظمة الدولية للحماية المدنية بمصر منذ 10 نوفمبر.

بدوره، قال ممثل المنظمة الدولية للحماية المدنية، كوكاش علاء الدين: بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية، من المخطط نشر مركز لوجستي يحتوي على مستلزمات غذائية ومنتجات وخيام لإيواء المدنيين ومستشفى متنقل لتقديم الرعاية الطبية السريعة، حسب البيان.

استعداد لتقديم أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية

وأضاف: نحن على استعداد لتقديم أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع وزارة حالات الطوارئ الروسية، كما أن مسألة استقبال اللاجئين قيد الدراسة أيضًا.

وتعمل المنظمة الدولية للحماية المدنية (ICPO) حاليًا على تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين وضع السكان المدنيين في قطاع غزة قدر الإمكان، لا سيما وضع الأطفال والنساء والمسنين.

وفي الوقت نفسه ترتكز أنشطة المنظمة الدولية للحماية المدنية فقط على مبادئ الإنسانية والرغبة في إنقاذ المدنيين دون أي التزام سياسي أو أيديولوجي أو ديني، وفقًا للبيان.

والمنظمة الدولية للحماية المدنية هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1931، ومقرها في جنيف، سويسرا. وتتمثل مهمتها الرئيسية في زيادة أمن السكان وقدرتهم على الصمود من خلال تعزيز تطوير الحماية المدنية وحماية السكان. وكانت المنظمة الدولية للحماية المدنية تسمى في الأصل رابطة "مناطق جنيف"، وهي مناطق أو مدن محايدة يمكن لفئات معينة من السكان المدنيين أن تجد فيها ملجأ أثناء الحروب.