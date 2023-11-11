السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: أكثر من 67 مليون جنيه فى خدمة القرآن الكريم خلال العام الحالى 2023

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن، أكدت وزارة الأوقاف أنه قد تم إنفاق 67.476.731 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023 م.

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وزير الأوقاف: رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم لـ 8 ملايين جنيه هذا العام


وأضاف وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن تفاصيل النسخة الثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم أن ذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: مراكز التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات.

وذلك على النحو التالي: 
1. المقارئ القرآنية المتنوعة (الأعضاء – الجمهور – النموذجية – الواعظات – السيدات – كبار القراء)، بتكلفة بلغت 28.917.990 جنيهًا.

2. مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد بتكلفة بلغت 10.417.424جنيهًا.

3. المسابقات القرآنية المحلية والمسابقات العالمية وإيفاد القراء والقوافل الدعوية، بتكلفة بلغت 24.947.867 جنيهًا.

4. طباعة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت 1.693.450 جنيهًا.

5. دعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة بلغت 1.500.000 جنيه.

جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإكرام أهل القرآن قرر أ. د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف؛ ليصبح 2 مليون جنيه سنويًّا بدلا من مليون جنيه، وذلك إكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلا، وتم تطبيق ذلك من بداية العام المالي الحالي 2023 / 2024 ؛ حيث يصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل ثلاثة أشهر.

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