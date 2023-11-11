وزير الأوقاف: رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم لـ8 ملايين جنيه هذا العام

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور سامي الشريف، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ومحمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، والمخرج محمد شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، حسن علي سليمان، رئيس شبكة القرآن الكريم سابقًا، والدكتور حسن مدني، رئيس شبكة القرآن الكريم سابقًا، والدكتور أحمد القاضي، مذيع بإذاعة القرآن الكريم، عبدالعزيز عمران، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون سابقًا.

وخلال الاجتماع، وجَّه وزير الأوقاف، كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفضله برعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثلاثين والتي تُعقد في الفترة من (23 إلى 27 ديسمبر 2023) بالقاهرة تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، -رحمه الله-، مؤكدًا أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمسابقة العالمية للقرآن الكريم تأكيد على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم وحفظته.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه ولأول مرة تعقد المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهذا حدث فريد يضفي مزيدًا من التميز الكبير على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من حيث المكان، حيث ستعقد المسابقة في أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أم من حيث رفع جوائز هذه المسابقة لأكثر من ثمانية ملايين جنيه هذا العام.