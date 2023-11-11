السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم لـ8 ملايين جنيه هذا العام

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور سامي الشريف، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ومحمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، والمخرج محمد شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، حسن علي سليمان، رئيس شبكة القرآن الكريم سابقًا، والدكتور حسن مدني، رئيس شبكة القرآن الكريم سابقًا، والدكتور أحمد القاضي، مذيع بإذاعة القرآن الكريم، عبدالعزيز عمران، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون سابقًا.

txt

وزير الأوقاف والمفتى يدعمان مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

وخلال الاجتماع، وجَّه وزير الأوقاف، كل الشكر والتقدير  للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفضله برعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثلاثين والتي تُعقد في الفترة من (23 إلى 27 ديسمبر 2023) بالقاهرة تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، -رحمه الله-، مؤكدًا أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمسابقة العالمية للقرآن الكريم تأكيد على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم وحفظته.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه ولأول مرة تعقد المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهذا حدث فريد يضفي مزيدًا من التميز الكبير على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من حيث المكان، حيث ستعقد المسابقة في أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أم من حيث رفع جوائز هذه المسابقة لأكثر من ثمانية ملايين جنيه هذا العام.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية السيسي رئيس الجمهورية اهتمام الدولة المصرية بالقرآن

مواد متعلقة

عاجل.. المفتى: الاحتلال ضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط وسط صمت دولى مريب

عاجل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للقادة المشاركين فى القمة العربية بشأن غزة

المفتى: تراب الوطن مقدس عند المصريين ويضحون بأنفسهم من أجله (فيديو)

المفتى لأهالى غزة: لا تتركوا أرضكم.. موتاكم فى الجنة

بدعوات النصر.. "الشبراوية" تحتفل بمولد الإمام الحسين ورجبية مؤسس الطريقة

نقيب الأشراف: إعمار دور العبادة أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة

وزراء ومحافظون والمفتى يفتتحون مسجد الحى القيوم بمدينة بدر

"الأوقاف" تطلق 10 قوافل دعوية وتفتتح 23 مسجدًا اليوم

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة

"قمة الرياض".. مسعى لتوحيد الجهود العربية والإسلامية بشأن غزة

"الأرصاد": أمطار رعدية على القاهرة الكبرى اليوم وغدًا

بعد وفاة الفنان شريف شاكر به.. أنواع السرطان الأكثر شيوعًا في العالم

"حماس" لقادة الأمة العربية والإسلامية: أوقفوا العدوان على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة، محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس