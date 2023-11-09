الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف والمفتى يدعمان مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

جانب من لقاء شيخ
جانب من لقاء شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،  فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتأكيد دعمهما لمواقف فضيلته تجاه القضية الفلسطينية.

txt

الأزهرى مدافعًا عن شيخ الأزهر: التهجم الإسرائيلى عليه مرفوض.. وموقفه الداعم للفلسطينيين يعبر عنا

جاء ذلك برفقة وفد من القيادات الدينية،  ضم الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الأوقاف.

حضر اللقاء، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وأكد وزير الأوقاف، عقب اللقاء، على المواقف الثابتة للأزهر والأوقاف والإفتاء برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لتصفية قضيتهم، وأن سيناء خط أحمر، كما أكد رفض كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني، واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل، وسياسة الحصار والتجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة.

الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور شوقي علام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

جيش الاحتلال ينتقد تمردًا علنيًا لأحد جنوده يقاتل فى حرب غزة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

لهذه الأسباب.. الأهلي يرفض التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك

وزيرة التضامن تعلن شروط التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس