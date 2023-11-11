اتحاد الشركات يستعرض نتائج ورشة العمل الخاصة بتأمين أخطار البترول والطاقة

استعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته هذا الاسبوع فعاليات ورشة العمل الخاصة بتأمين أخطار البترول والطاقة، وذلك استكمالًا للتعــاون المثمــر بيــن الشــركة الإفريقيــة لإعـــادة التأمــــين Africa Re والاتحاد المصرى للتأمين من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل، بهدف دعم وتطوير سوق التأمين المصرى، حيــث قــام بإلقــاء المــادة العلميــة خــلال ورشــة العمل حســينة أندرياتسيميســيترا - مديــر إدارة اكتتــاب الأخطار الخاصــة بالشــركة الإفريقيــة لإعــادة التأميــن وذلــك بحضــور حوالـى 100 مشـارك مـن شـركات التأميـن العاملـة بالسـوق المصـرى ومــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.



وكشف الاتحاد أنه قد بدأت فعاليات ورشة العمل بكلمات ترحيب لكل من الدكتور طارق سيف – أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين، وجمال صقر – المدير الاقليمى للشركة الافريقيا لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط.



وأوضح الاتحاد أنه قام حسينة بإعطــاء ملخــص عــام حــول أهميــة البتــرول ً والغــاز وإســتخداماتهم فــي مجــالات الحيــاة اليوميــة موضحــا أن المصرييــن القدمــاء بــدأوا فــي إســتخدام زيــت قــار النفــط لتحنيــط موتاهــم منــذ عــام 3200 قبــل الميــلاد، ثم أوضح أن هنــاك ثــلاث مراحــل تتعلــق بالبتــرول والغــاز وذلــك علــى النحــو التالــى:

- الاستكشاف

-نقل خام البترول والغاز

- معالجـة البتـرول الخـام وتصنيـع المنتجـات التـي تسـتخرج منـه مثـل منتجـات البتروكمياويـات والبلاستيكات وغيرهـا مـن المنتجـات

تأمين البترول والطاقة

أكبر أسواق التأمين فى مجال البترول والطاقة:

1. سوق لندن

2. السوق الاسكندنافية

3. سوق شمال أمريكا

4. السوق الأوروبية

5. سوق الشرق الأوسط / الشرق الأقصى

نطاق التغطية التأمينية

تشمل الأنشطة المغطاة بموجب الوثيقة ما يلى:

- أعمال البناء والتصنيع.

- أعمال الشحن والتفريغ.

-النقـل عن طريق البر أو البحر أو الجو

- التخزين

- القطر

- أعمال التركيب والتوصيـل و/أوالعمليات المرتبطة بها.

- الاختبارات وأعمال التشـغيل والعمليات الأولية

- أعمال الصيانة.

- دراسات المشـروعات والتصميم، وإدارة المشروعات واختبارها.

- مد الأنابيب وحفر الخنادق والتشغيل.

- التأخر في بدء التشغيل.

- ا لمسئوليات.

خصائص أخطار البترول والغاز

-عالية القيمة

- في كثير من الأحيان تكون طويلة الأجل

- تركز الأخطار بشكل كبير

-عدد وثائق التأمين قليل نوعا ما

-ارتفاع قسط التأمين

- نوع الأعمال يتسم بشدة الخطورة.



وأوضح حسينة خلال ورشة العمل دور وسيط التأمين في اكتتاب البترول والطاقة، ودور إعادة التأمين في تأمين البترول والطاقة، وكذلك دور المعاين / مسوى الخسارة في تأمين البترول والطاقة، ومن الذى يقوم بشراء تأمين البترول والطاقة.



كما أشار -إلى أكبر حادث في مجال تأمين البترول والطاقة وهى انفجـار منصة حفر ديب واتر هورايزن DeepwaterHorizon فـي 20 أبريـل 2010.