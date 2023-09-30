السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في نشرته الأسبوعية.. الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تغطيات ومخاطر "المسئولية البيئية"

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

يناقش الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية " تأمين المسؤولية البيئية"، وأوضحت النشرة مفهوم  التأمين البيئي Environmental insurance، حيثُ يوفر التأمين البيئي تغطية للخسائر أو الأضرار الناتجة عن الإطلاق غير المتوقع للملوثات المستبعدة عادةً في وثائق تأمين المسؤولية العامة والتأمين على الممتلكات.

الفئات التى تستهدفها وثيقة تأمين المسؤولية البيئية


كما أشارت النشرة إلى تاريخ   التأمين البيئي وكذلك الفرق بين وثيقة المسؤولية العامة ووثيقة المسؤولية البيئية، وأوضحت الفئات التى تستهدفها وثيقة تأمين المسؤولية البيئية وهى:
• هيئات التصنيع والمنشآت الصناعية. 
• المنشآت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب.
• المرافق الخاصة بمعالجـة النفايات والتخلص منها. 
• المواقع التجارية، بمــا فــي ذلك المستشفيات ومراكز التسوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني. 
• الشـركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.

التغطيات التي تشـملها وثيقة تأمين المسؤولية البيئيــة 

1.الإصابات الجسدية
2.ضرر فى الممتلكات
3.تكاليف التنظيف من التلوث
4.توقف العمل
5.الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي. 
6.تكاليف الدفاع القانوني. 
7.تكاليف التخفيف من الآثار الناتجــة لمنع تفاقم حادث التلوث.

وذكرت النشرة كذلك التغطيات الإضافية التى غالبًا ما يمكن إضافة تغطية المسؤولية البيئية لتأمين المسؤولية العامة الخاص بالعميل مقابل تكلفة إضافية وأيضًا الاستثناءات الرئيسية.

كما استعرضت النشرة احتياج الشركات إلى تأمين المسؤولية البيئية وأمثلة على مخاطر المسؤولية البيئية وهى:
• مخاطر التلوث الناجم عن فشل المنتج أو الموظف.
• مخاطر الصحة البيئية والمخاطر على سلامة الموظفين.
• تكلفة تغيير الممارسات أو العمليات التجارية استجابة لتغير المتطلبات التنظيمية.
• إصلاح الضرر في أعقاب التلوث أو عند تغيير معايير المعالجة وإعادة فتح قضية قديمة.
• المطالبات البيئية الناتجة عن المخاطر التشغيلية.

عوامل تحديد تكلفة تغطية تأمين المسؤولية البيئية

وأشارت النشرة الى أن تكلفة تغطية تأمين المسؤولية البيئية تعتمد على عدة عوامل مثل:
• مخاطر الصناعة
• الموقع
• عدد الموظفين
• كشوف المرتبات السنوية

المستفيدين من تأمين المسؤولية البيئية
1-البناء والمقاولات
2-التصنيع
3-خدمات الرعاية الصحية

دور الاتحاد في معالجة القضايا البيئية

تعتبر المشكلات أو القضايا المتعلقة بالتغيرات البيئية أحد الموضوعات الحيوية التى تتصدر المشهد العالمي، وذلك لما لها من أهمية كبيرة نظرًا لانعكاس أثارها على كافة نواحى الحياة وتأثر جميع الكائنات الحية على وجه الأرض بها

 وقد سبق وأن قام الاتحاد بعدد من الخطوات الهامة نحو المشاركة في معالجة القضايا البيئية والتي منها على سبيل المثال:
-المشاركة الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 الذى تم إنعقاده في مصر عام 2022، حيث شارك الاتحاد بخمس ورش عمل بهذا المؤتمر بالتعاون مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية.
-قامت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد بإعداد أول وثيقة تأمين لتأمين السيارات الكهربائية وذلك تماشيًا مع الاتجاهات العالمية في التحول نحو إستخدام مصادر الطاقة النظيفة.
-بدأ الاتحاد في اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية في مصر.
-يقوم الاتحاد بإفراد عدد من النشرات الأسبوعية التي يصدرها لعرض ملخص للتقرير السنوى للمخاطر العالمية الذى يصدر كل عام عقب المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث يتم من خلال هذا التقرير عرض أحدث المستجدات التي وصلت لها الأخطار البيئية والتطوارات المتوقعة لها مع محاولة طرح حلول لمجابهتها.

 

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