الاتحاد المصري للتأمين يخطط لزيادة عدد الدارسين بالخبرة الإكتوارية

نظم الاتحاد المصري للتأمين، أمس، لقاء مع هيئة Chevening المسلؤولة عن المنح الدراسية بالمملكة المتحدة، لتقديم عرض عن المنح الخاصة بدرجة الماجيستير في الدراسات الإكتوارية، بحضور عدد من العاملين بشركات التامين المصرية.

جدير بالذكر أن الندوة جاءت بعد قيام الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باقتراح بدء التعامل مع هيئة Chevening، تأكيدا لدور الهيئة في تقديم كل الامكانيات لزيادة عدد الإكتواريين في مصر.

وافتتح علاء الزهيري،رئيس مجلس إدارة الاتحاد، اللقاء بالإشارة إلى أهمية الدراسات الاكتوارية للسوق المصري وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الدراسات الاكتوارية، وأشار إلى البروتوكول الذى تم توقيعه بين الاتحاد المصري للتأمين وجامعة القاهرة لدعم 40 من طلبة الدراسات الاكتوارية خلال دراسة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد لطلبة الدراسات العليا سواء من خلال برنامج Chevening أو المعاهد الدولية التي تقدم شهادات مهنية.

وقامت نفين شرف، مديرة برنامج Chevening في السفارة البريطانية بمصر، بعرض متكامل عن أسلوب التقديم والالتحاق بالمنحة الدراسية.

مميزات الدراسة من خلال منح Chevening

وأشارت إلى مميزات الدراسة من خلال منح Chevening وأهمها الاعتراف العالمي والمصري بالدراسة بالجامعات المتوفرة من خلال البرنامج، كما استعرضت الإجراءات المطلوبة للتقديم المنحة وشروطها، والتي تغطى كامل تكلفة الدراسة بالإضافة إلى تكاليف المعيشة والسفر، وأشارت إلى طبيعة التنوع الثقافي بالجامعات البريطانية وهو ما يساعد الطلبة على الاندماج بالجامعات البريطانية.

كما أجابت نفين عن تساؤلات الحضور حول أفضلية الجامعات وأسلوب التعامل مع الجامعات وشروط القبول بها وأسلوب الدراسة.

وقد تم عقد اللقاء بمقر معهد التأمين بمصر.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين ينظم فعاليته المستمرة في إطار العمل على تنمية أنشطته المختلفة التي تسهم في زيادة الوعي التأميني.