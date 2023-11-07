الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يخطط لزيادة عدد الدارسين بالخبرة الإكتوارية

علاء الزهيرى
علاء الزهيرى

نظم الاتحاد المصري للتأمين، أمس، لقاء مع هيئة Chevening المسلؤولة عن المنح الدراسية بالمملكة المتحدة، لتقديم عرض عن المنح الخاصة بدرجة الماجيستير في الدراسات الإكتوارية، بحضور عدد من العاملين بشركات التامين المصرية.

جدير بالذكر أن الندوة جاءت بعد قيام الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باقتراح بدء التعامل مع هيئة Chevening، تأكيدا لدور الهيئة في تقديم كل الامكانيات لزيادة عدد الإكتواريين في مصر.

وافتتح علاء الزهيري،رئيس مجلس إدارة الاتحاد، اللقاء بالإشارة إلى أهمية الدراسات الاكتوارية للسوق المصري وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الدراسات الاكتوارية، وأشار إلى البروتوكول الذى تم توقيعه بين الاتحاد المصري للتأمين وجامعة القاهرة لدعم 40 من طلبة الدراسات الاكتوارية خلال دراسة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد لطلبة الدراسات العليا سواء من خلال برنامج Chevening  أو المعاهد الدولية التي تقدم شهادات مهنية.

وقامت نفين شرف، مديرة برنامج Chevening في السفارة البريطانية بمصر، بعرض متكامل عن أسلوب التقديم والالتحاق بالمنحة الدراسية.

 مميزات الدراسة من خلال منح Chevening

وأشارت إلى مميزات الدراسة من خلال منح Chevening وأهمها الاعتراف العالمي والمصري بالدراسة بالجامعات المتوفرة من خلال البرنامج، كما استعرضت الإجراءات المطلوبة للتقديم المنحة وشروطها، والتي تغطى كامل تكلفة الدراسة بالإضافة إلى تكاليف المعيشة والسفر، وأشارت إلى طبيعة التنوع الثقافي بالجامعات البريطانية وهو ما يساعد الطلبة على الاندماج بالجامعات البريطانية.

كما أجابت نفين عن تساؤلات الحضور حول أفضلية الجامعات وأسلوب التعامل مع الجامعات وشروط القبول بها وأسلوب الدراسة.

وقد تم عقد اللقاء بمقر معهد التأمين بمصر.

 ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين ينظم فعاليته المستمرة في إطار العمل على تنمية أنشطته المختلفة التي تسهم في زيادة الوعي التأميني. 

المصري للتأمين رئيس الاتحاد المصري للتأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين

مواد متعلقة

المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن الهيدروجين الأخضر لدعم الانتقال للطاقة النظيفة

في نشرته الأسبوعية.. الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تغطيات ومخاطر "المسئولية البيئية"

الاتحاد المصرى للتأمين يكشف عن مشاركته بمعرض بزنس يا شباب

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

25 ألف تبرع بالدم من المصريين لأشقائهم فى غزة

توقعات بأمطار رعدية اليوم

"تقيم بمفردها".. اعترافات ممرضة سرقت مشغولات ذهبية من سيدة بالجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر