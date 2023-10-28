المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن الهيدروجين الأخضر لدعم الانتقال للطاقة النظيفة

ناقش الاتحاد المصري للتأمين خلال هذا الأسبوع، بالأخص، دعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، فقد أصبح هناك وعي وفهم واسع النطاق لدى الجميع بأن الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 أمر ضروري للحفاظ على درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية، ويمكن للهيدروجين أن يساهم بنسبة 10% من التخفيف اللازم لتحقيق السيناريو المطلوب من وكالة الطاقة المتجددة IEA عند 1.5 درجة مئوية.

استخدامات الهيدروجين وطرق إنتاجه

يعد الهيدروجين ناقل طاقة متعدد الاستخدامات (وليس مصدرًا للطاقة) والذي يمكن إنتاجه من مواد أولية متعددة ويمكن استخدامه في أي تطبيق تقريبًا، حيث يتم استخدام الهيدروجين كمادة خام في الصناعة الكيميائية وفي مصافي التكرير، كجزء من مزيج الغازات في إنتاج الصلب وفي توليد الحرارة والطاقة.

وأوضحت النشرة طرق إمداد وتوزيع الهيدروجين النظيف،وايضًا مشاريع انتاج الهيدروجين حيثُ تم التخطيط لإنشاء حوالي 680 مشروعًا على مستوى العالم (350 مشروعًا منهم قيد التنفيذ) بقيمة 240 مليار دولار، كما اشارت إلى إطلاق أول وثيقة تأمين في العالم لتغطية مخاطر مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، حيثُ أعلنت إحدى شركات وساطة التأمين العالمية عن إطلاق أول وثيقة تأمين من نوعها توفر تغطية تأمينية مخصصة لمشاريع الطاقة الهيدروجينية الخضراء والزرقاء الجديدة والحالية.

تغطيات شركات التأمين تجاه مخاطر مشاريع الهيدروجين

فى مرحلة البناء

· جميع مخاطر البناء.

· تأخير في بدء التشغيل( DSU (.

· مسؤولية الطرف الثالث.

· التخريب والإرهاب.

· الشحن البحري.

فى المرحلة التشغيلية

· ضرر في الممتلكات.

· انقطاع الأعمال التقليدية والمتعلقة بالانبعاثات.

· مسؤولية الطرف الثالث.

· النقل البحري.

· التخريب والإرهاب.

· فشل التكنولوجيا أو تلف الممتلكات بسبب الهجمات الالكترونية.

تغطيات إضافية لمراحل البناء والتشغيل

· مسؤولية الإضرار البيئي.

· الخطأ المهني.

· معدات المقاول.

وفى السياق، ذكرت النشرة الفرق بين تأمين إنتاج الهيدروجين الأخضر وتأمين إنتاج الطاقة المتجددة الحالي بالنسبة لشركات التأمين، كما تناولت ايضًا أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة لإنتاج الهيدروجين، حيثُ وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة للتوسع في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، لتنفيذ خطة الدولة لتصبح من أكبر الدول المصدرة.

يذكر أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تنتج الهيدروجين الأخضر لشحن السفن العملاقة بقناة السويس.

كما سلطت النشرة الضوء على مشروع قانون للمشروعات التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وأوضحت المشاريع التى يتم تطبيق القانون عليها، وكذلك المتطلبات التى يجب استيفائها وايضًا الحوافز المقدمة.

وتناولت النشرة كذلك أبرز الخطوات التي اتخذتها بعض الدول الاخرى كالصين والاتحاد الأوروبى والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وناميبيا لإنتاج الهيدروجين.

رأى الاتحاد

انطلاقًا من سعى الاتحاد المصري للتأمين دائمًا إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء.

وقد سبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي:

_إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.

_إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعى.

-توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الإستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

- عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.

-كما شارك بعدد من ورش العمل في COP27