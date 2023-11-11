السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تجارية الوادى الجديد" تنفذ معرضًا لبيع السلع الغذائية والمعمرة بأسعار مخفضة

المعرض السنوي للسياحة
المعرض السنوي للسياحة والتسوق بالوادي الجديد

أعلن السيد عربي يماني، رئيس الغرفة التجارية بالوادي الجديد، عن انطلاق المعرض السنوي للسياحة والتسوق  بمدينة الخارجة، لبيع السلع الغذائية والمعمرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لرفع المعناه عن كاهل الأسر الواحاتية.

وأضاف "يماني" أن المعرض السنوي يقام سنويًا لمدة ٤ أشهر ويضم كل احتياجات الأسرة من السلع المعمرة والغذائية، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى جناح السلع التموينية واللحوم، مؤكدًا توفير كل السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الخارجية، موضحًا أنه جار توفير منفذ لبيع الخضر والفاكهة وطرح اللحوم البلدية الطازجة أسبوعيًا.

وأوضح يماني أن إقامة مثل هذه المعارض تأتي بالتنسيق مع المحافظة؛ لاختيار أرض المعرض وضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر بالوادي الجديد.

وأكد يماني وجود جميع السلع الغذائية وبكميات وفيرة تغطي كل احتياجات المواطنين بصفة دائمة وبأسعار مخفضة، كما أكد أن هناك رقابة مستمرة وتفتيشية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية في محافظة الوادي الجديد لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تقوم كل فترة بعمل جولة تفقدية بشكل مفاجئ للاطمئنان على سير العمل داخل المعارض والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن جناح المعرض للسلع الغذائية يضم: "اللحوم والمجمدات بانواعها والخضروات والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والشاى بأنواعه وكل أنواع المواد الغذائية"، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة من 15 إلى 20%.

وتابع أنه تم إطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 حتى 25% للسلع الأساسية، وتخفيضات تصل إلى 15% للدواجن، حيث وردت توجيهات من محافظ الوادي الجديد بالتعامل بحزم مع جشع التجار، حيث إن الدولة تواجه بجميع أجهزتها ارتفاع السلع الأساسية من الغذاء، حيث تسعى الدولة إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين تحقيقًا للصالح العام. 

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