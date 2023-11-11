السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة الحرق المكشوف

جانب من اجتماع وكيل
جانب من اجتماع وكيل وزارة الزراعة ومسئولي حماية الأراضي

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة مع التسرع والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.


تكثيف عقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين


وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف عقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة، ومسؤولي حماية الأراضي، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وناقش اللقاء جهود وأنشطة مديرية الزراعة في القطاعات المختلفة خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة وخاصة في قطاع حماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، فضلًا عن ضرورة تكثيف توعية الفلاحين والمزراعين للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحون والمزارعون الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجياء القادمة وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعد أو تبوير، لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها) لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقاعس، مشيرًا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الاراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

جانب من اجتماع وكيل وزارة الزراعة ومسؤولي حماية الأراضي
جانب من اجتماع وكيل وزارة الزراعة ومسؤولي حماية الأراضي
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحفاظ علي الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

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