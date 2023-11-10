343 مخالفة تموينية خلال حملات بالأسواق والمخابز فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ خطة المحافظة؛ لضبط ومراقبة الأسواق لمحاربة الغش التجاري بكل أشكاله والتصدي للممارسات الاحتكارية، خاصة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا، وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تحرير 343 مخالفة تموينية، خلال حملات تموينية شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية، موضحًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

تكثيف الحملات لضبط المخالفين

ووجَّه المحافظ، بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية من الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتيِّ الصحة والطب البيطري؛ لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة، والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الإطار شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، عدة حملات على الأسواق والمخابز على مدار شهر، أسفرت عن تحرير 343 مخالفة تموينة.

وتم في مجال المخابز تحرير 310 مخالفات تموينية منها 68 محضر نقص وزن، و65 محضر مواصفات، و88 محضر عدم نظافة، و19 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و46 محضر عدم تسليم بون، و17 عدم الإعلان عن المواعيد، و3 محاضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس، و٤ محاضر توقف جزئي عن العمل.

وفي مجال الأسواق تم تحرير 33 مخالفة تموينية منها 7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، و8 محاضر سلع ولحوم منتهية الصلاحية ومحضر تجميع 20 أسطوانة بوتاجاز لبيعها في السوق السوداء.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة "2135858/ 088" أو رقم "2135727/ 088" أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم "01000623873"، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية