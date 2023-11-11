السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقف العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل فى مجمع الشفاء بغزة

مجمع الشفاء بغزة
مجمع الشفاء بغزة

قال مدير مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة إن المستشفى بات بلا كهرباء وإنترنت وإمدادات طبية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وفاة رضيعة و4 مرضى في قسم العناية المركزة، وتوقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء.

وأضافت: "آليات الاحتلال قصفت مبنى الجراحة بالطابق الخامس ما أدى لإصابة العديد من المرضى، وتحاصر مجمع الشفاء الطبي وتستهدفه بشكل مباشر".

وتابعت: "آليات الاحتلال تبعد 500 متر فقط عن مجمع الشفاء، وتستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحته".

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