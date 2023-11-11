السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشاركة 75 من مسئولي إدارات التخطيط بـ25 محافظة في ورشة تدريبية بسقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بإدراج ورشتين عمل بدءًا من اليوم السبت، لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات بالأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة  للعام المالى 2023 - 2024، وذلك خلال الفترة من 11/11/2023 وحتى 16/11/2023 ويستفيد منهما 75 متدربًا من مديري ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات.

ورشة على مدار ٣ أيام 

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن ورشة العمل الأولى ستتم على مدار 3 أيام خلال الفترة الأولى من 11/11/2023 وحتى 13/11/2023 لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والفيوم والأقصر وبنى سويف والمنوفية وأسوان والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، بينما تكون ورشة العمل الثانية في الفترة من 14/11/2023 وحتى 16/11/2023 ويستفيد منها متدربون من محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسيوط والمنيا والشرقية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية.

وأشار إلى أن ورش العمل تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، لافتًا إلى ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم ومجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ونوه بأن ورشتي العمل تستهدفان التدريب على كيفية إعداد الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية طبقًا للبرامج المطورة حتى يتسنى إعدادها وتسليمها في مواعيدها المقررة لوزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا الى أن منظومة التدريب تأتى كأحد الأطر الأساسية في خطة تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإمتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لورشتى العمل ستتضمن التركيز على الإطار العام لمنظومة التخطيط المحلى المطورة، والإرشادات العامة لإعداد الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025،والتعريف ببرامج التنمية المحلية المطورة، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية،وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية أضافة الى تطبيق ورش عمل عملية لتنفيذ المحتوى التدريبي الذى حصل عليه المتدربون بشكل عملى.

وقال إن النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج  التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين حياة المواطنين في مختلف المراكز والقرى التي عمل بها خلال الفترة الماضية، جعلت من الضرورة الاستفادة من النظم الحديثة التي تمكن البرنامج من تطبيقها سواء على صعيد المشروعات الإنشائية، وتنفيذ ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية وحوكمة التعاقدات والمتابعة وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تكليف القائمين علي مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز في خطته التدريبية الحالية على تعميم الممارسات الجيدة.

هشام آمنة المحافظات لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والجيزة والقليوبية والإسكندرية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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