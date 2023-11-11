"التطوع حياة: الشباب ورؤية مصر 2030" في ندوة ببيت السناري.. غدًا

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، ندوة بعنوان "التطوع حياة: الشباب ورؤية مصر 2030"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غد الأحد 12 نوفمبر 2023، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحاضر في الندوة كل من الدكتورة ميادة عمر، ومدحت الخربوطلي؛ وذلك بحضور مجموعة من الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة.

وفي سياق آخر؛ يستضيف خلال بيت السناري، بالتعاون مع سيرة القاهرة، الثلاثاء المقبل، ندوة "القاهرة مؤرخة" للدكتور نزار الصياد، وتتناول الندوة مناقشة كتاب "القاهرة مؤرخة" من إعداد وتقديم وتحرير دكتور نزار الصياد؛ أستاذ العمارة والتخطيط وتاريخ العمران بجامعة بيركلي-كاليفورنيا.

ويتكون الكتاب من جزأين وبمشاركة 21 مؤلفا، ويركز على تاريخ وعمران مدينة القاهرة من زوايا وعصور مختلفة، وسيتم خلال الندوة عرض فيلم وثائقي قصير من إنتاج مبادرة سيرة القاهرة للحديث عن فصول الكتاب.

وتأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، والتوعية بتاريخ وتراث مدينة القاهرة.

نبذة عن بيت السنارى

يعتبر واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.