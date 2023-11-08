"صناعة الأفلام الوثائقية" في ورشة ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مؤسسة يوسف إدريس للتنمية الثقافية، ورشة عمل مفتوحة للجمهور، بعنوان "صناعة الأفلام الوثائقية"، وذلك يومي الخميس 16 نوفمبر والأحد 19 نوفمبر 2023، في تمام الخامسة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحاضر في الورشة الكاتب الصحفي أحمد السرساوي خبير صناعة المحتوى، والدكتورة لمياء سمير أستاذة الإخراج التليفزيوني بكليات الإعلام، وكبير المخرجين بالتليفزيون المصري، وتقدم الورشة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي.

ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"

يشتمل برنامج الورشة على التعريف بأساليب ومراحل وجماليات صناعة الأفلام الوثائقية الراقية؛ بدءًا من انتاج الفكرة، وكتابة السيناريو (الاسكريبت)، مرورا بالتنفيذ والتصوير والمونتاج، وحتى العرض والتسويق.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث، والمساهمة في تطوير صناعة السينما والإعلام، وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع، وكذلك توفير فرصة للمشاركين للاستفادة من المهارات والأدوات المتاحة لهم لإنتاج أفلام وثائقية ذات جودة عالية، فضلًا عن تطوير قدرات التواصل والتعبير وزيادة المعرفة وتوسيع الآفاق.

نبذة عن بيت السنارى

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.