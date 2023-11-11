السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسي فلسطيني يكشف آخر التطورات في غزة (فيديو)

غزة
غزة

تحدث الدكتور جميل عادي، المحلل السياسي الفلسطيني، عن آخر التطورات للوضع في غزة، قائلًا: إنه لا توجد مقومات للحياة في غزة، إسرائيل ترتكب جرائم حرب لا مثيل لها ضد مدنيين عزل، دون تحقيق أي أهداف كانت قد أعلنت عنها في بداية حربها.

وأضاف عادي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، أن العدوان الغاشم سواء بالقتل أو تدمير البنى التحتية، حيث أننا وصلنا لليوم الـ35 على التوالي لحرب غير متكافئة بين دولة مدعومة من قبل دول كبيرة، وإعطاء ضوء أخضر لها دون النظر إلى قانون دولي أو إنساني.

لا يوجد مساعدات لأهالي غزة سوى الأكفان

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني أن الجانب الآخر "الفلسطينيين" تحارب في حركة لا تتجاوز عناصرها الفاعلين 30 ألف شخص، موزعين بين الأهالي، ولا يتجاوز مساحة غزة 360 كيلومتر يسكنها 2 مليون و300 ألف نسمة.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أنه لا يوجد مساعدات لأهالي غزة سوى الأكفان وبعض الإسعافات الأولية البسيطة، منوهًا بأن إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 هي دولة احتلال وعدوانية وتهدد السلم العالمي من خلال أحلامها وأفكارها في إقامة دولة كبرى على حساب التوسع لدول المنطقة، وتصفية القضية الفلسطينية.

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