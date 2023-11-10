ضرورة استمرارية إدخال المساعدات لغزة.. جهود السيسى فى القضية الفلسطينية (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية.
جهود الرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية:
تأكيد ضرورة استمرارية إدخال المساعدات لغزة.
رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لمصر والأردن.
التشديد على خطورة امتداد تبعات هذا الصراع للمحيط الإقليمي.
التأكيد على إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين.
رفض مصر التام لسياسة تهجير الفلسطينيين.
رفض انتقال مواجهات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل داخل سيناء.
رفض تعريض المدنيين لسياسة العقاب الجماعي.
الإشادة بدور مصر بالتعامل مع ملف فلسطين بهدوء وحكمة.
الاتفاق على دخول المساعدات الإنسانية لغزة بشكل مستدام.
احتواء الموقف بما لا يسمح بإتساع دائرة الصراع.
التوافق على مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني.
إقامة دولة فلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.